Кичина (Чудинова) Зоя Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКичина (Чудинова) Зоя Родионовна

Кичина (Чудинова) Зоя Родионовна

avatar

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

20.02.1920

Дата смерти

02.01.2001

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Около 1940 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1920

Отец: Чудинов Родион

Мать: не указана

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Чудинов Валентин

Отец ребёнка: не указан

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1948

Муж: Кичин Павел Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.01.2001
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похоронена: Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия Участок 2/6(Сосновый), общая могила с мужем Кичиным Павлом Николаевичем
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close