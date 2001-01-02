Кичина (Чудинова) Зоя Родионовна
Место рождения
Дата рождения20.02.1920
Дата смерти02.01.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1920
Отец: Чудинов Родион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Чудинов Валентин
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Около 1948
Смерть
02.01.2001
Похоронена: Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия Участок 2/6(Сосновый), общая могила с мужем Кичиным Павлом Николаевичем