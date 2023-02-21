Олешкевич Николай Сабинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олешкевич Николай Сабинович

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Место рождения

Вильнюс, Литва

Дата рождения

08.07.1873

Дата смерти

09.04.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1900 по 1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1900
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
09.04.1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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