Олешкевич Николай Сабинович
Место рожденияВильнюс, Литва
Дата рождения08.07.1873
Дата смерти09.04.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Вильнюс, Литва
Место жительства
С 1900 по 1937
Место жительства
По 1900
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
09.04.1937