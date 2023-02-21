Курочкин Моисей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти1852
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Курочкин Филипп Моисеевич
Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Курочкин Алексей Моисеевич
Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Мария Моисеевна
Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Пульхерия Моисеевна
Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Смерть
1852