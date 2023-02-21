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Курочкин Моисей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Курочкин Алексей Тихонович

Мать: Курочкина Матрона Ермолаевна

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Курочкин Филипп Моисеевич

Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Курочкин Иван Моисеевич

Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Курочкин Петр Моисеевич

Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Курочкин Алексей Моисеевич

Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Мария Моисеевна

Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Пульхерия Моисеевна

Мать ребёнка: Курочкина Стефанида Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Смерть
1852
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