Седухина (Силина) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седухина (Силина) Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1867 ст.

Муж: Седухин Иван Николаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1870 ст.

Сын: Седухин Яков Иванович

Отец ребёнка: Седухин Иван Николаевич

Романовский, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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