Седухина (Силина) Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.01.1867 ст.
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1870 ст.
Отец ребёнка: Седухин Иван Николаевич
Романовский, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно