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Зубов Александр Михайлович

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Место рождения

Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

03.02.1983

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1950 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1983

Отец: Зубов Михаил Александрович

Мать: Зубова Людмила Андреевна

Медведевка, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
26.12.2003

Жена: скрыто настройками приватности

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.07.2004

Сын: Зубов Данил Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.02.2011

Дочь: Зубова Полина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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