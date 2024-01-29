Зубов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.02.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
26.12.2003
Жена: скрыто настройками приватности
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.07.2004
Сын: Зубов Данил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.2011
Дочь: Зубова Полина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности