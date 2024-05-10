Монвиж-Монтвид Сергей Антонович
Место рождения
Дата рождения08.09.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1897 ст.
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16562 - О дворянстве Монвиж-Монтвидов. Л.6об
Крещение
16.09.1897 ст.
Церковь свт. Николая Чудотворца в Новой слободе, г. Москва, Московская губерния, Российская империя
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16562 - О дворянстве Монвиж-Монтвидов. Л.6об | ... въ метрической книгѣ Московской Никола... Показать все
Смерть
Неизвестно