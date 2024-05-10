Монвиж-Монтвид Сергей Антонович 08.09.1897 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид Сергей Антонович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.09.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1897 ст.

Отец: Монвиж-Монтвид Антон Фаддеевич

Мать: Монвиж-Монтвид (Круглова) Варвара Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16562 - О дворянстве Монвиж-Монтвидов. Л.6об
Крещение
16.09.1897 ст.
Церковь свт. Николая Чудотворца в Новой слободе, г. Москва, Московская губерния, Российская империя
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16562 - О дворянстве Монвиж-Монтвидов. Л.6об | ... въ метрической книгѣ Московской Никола... Показать все
Смерть
Неизвестно

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