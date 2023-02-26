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(Дебердеева) Зулейха Абдулхаировна
(Дебердеева) Зулейха Абдулхаировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Дата смерти
1900
Пол
Женский
Отец
Дебердеев Абдулхаир
1806 г.р.
Мать
Асальбика
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Дебердеев Абдулхаир
Мать:
Асальбика
Смерть
1900
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