(Дебердеева) Зулейха Абдулхаировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дебердеева) Зулейха Абдулхаировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Отец

1806 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Дебердеев Абдулхаир

Мать: Асальбика

Смерть
1900
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