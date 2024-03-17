Криворотина Алла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криворотина Алла Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Криворотин Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Криворотин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криворотин Сергей

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