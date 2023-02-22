Трифонова (Архипова) Евдокия Ахиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти22.02.1959
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Архипов Ахил Петров
Бракосочетание
10.02.1916
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
02.02.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич
Смерть
22.02.1959