Трифонова (Архипова) Евдокия Ахиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Архипова) Евдокия Ахиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

22.02.1959

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Архипов Ахил Петров

Мать: Архипова Акилина Павловна

Бракосочетание
10.02.1916

Муж: Трифонов Василий Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
02.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Трифонов Василий Васильевич

Смерть
22.02.1959
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