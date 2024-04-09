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(Васильева) Пераскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

19.10.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефимова) Матрона

Отец ребёнка: Николаев Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Василий

Отец ребёнка: Николаев Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Ефим

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ефимов Петр

Отец ребёнка: Николаев Ефим

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ефимов Андрей

Отец ребёнка: Николаев Ефим

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ефимов Никита

Отец ребёнка: Николаев Ефим

Смерть
19.10.1857
Причина смерти: от удушья

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