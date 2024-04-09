(Васильева) Пераскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти19.10.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефимова) Матрона
Отец ребёнка: Николаев Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Василий
Отец ребёнка: Николаев Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николаев Ефим
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ефимов Петр
Отец ребёнка: Николаев Ефим
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ефимов Андрей
Отец ребёнка: Николаев Ефим
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ефимов Никита
Отец ребёнка: Николаев Ефим
Смерть
19.10.1857
Причина смерти: от удушья