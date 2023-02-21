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Новиков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1962

Сын: Новиков Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Новикова Любовь Александровна

Серов, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1968

Дочь: Коваленко Елена Михайловна

Мать ребёнка: Новикова Любовь Александровна

Серов, Серовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Любовь Александровна

Серов, Серовский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Любовь Александровна

Смерть
2005
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