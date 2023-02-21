Новиков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1962
Мать ребёнка: Новикова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Коваленко Елена Михайловна
Мать ребёнка: Новикова Любовь Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2005