Ширшин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Яковлевич
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширшин Александр Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно