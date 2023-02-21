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Ширшин Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ширшин Павел Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Яковлевич

Мать ребёнка: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширшин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширшин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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