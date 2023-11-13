Дарья Михайловна или Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1719 и 1722
Дата смертиПосле 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1735 и 1741
Муж: Гаврил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Петр Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1749
Сын: Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврил Федорович
Смерть
После 1755