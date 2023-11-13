Дарья Михайловна или Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Михайловна или Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1719 и 1722

Дата смерти

После 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1712 и 1717 г.р.

Дети

Около 1746 г.р.
Около 1749 г.р.
Около 1754 г.р.

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Место
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Рождение
Между 1719 и 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1735 и 1741

Муж: Гаврил Федорович

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврил Федорович

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврил Федорович

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврил Федорович

Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1755
Поплевино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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