Мачалкина Неонила Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мачалкина Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Мачалкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Мачалкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мачалкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Мачалкин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Мачалкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мачалкин Федор Васильевич
Отец ребёнка: Мачалкин Василий Федорович
Смерть
Неизвестно