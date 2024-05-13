Мачалкина Неонила Сидоровна 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мачалкина Неонила Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачалкин Василий Федорович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мачалкина Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Мачалкин Василий Федорович

Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Мачалкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мачалкин Василий Федорович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Мачалкин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Мачалкин Василий Федорович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Мачалкин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Мачалкин Василий Федорович

Смерть
Неизвестно

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