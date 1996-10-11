Фазлиев Гакифа Фазлыевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1927
Дата смерти11.10.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1957
Дочь: Аблеева Римма Габделбаровна
Отец ребёнка: Нафиков Габделбар Габдракипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нафиков Габделбар Габдракипович
Смерть
11.10.1996