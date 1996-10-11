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Фазлиев Гакифа Фазлыевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1927

Дата смерти

11.10.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1957

Дочь: Аблеева Римма Габделбаровна

Отец ребёнка: Нафиков Габделбар Габдракипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нафиков Габделбар Габдракипович

Смерть
11.10.1996