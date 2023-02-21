Лаптева Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Екатерина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1977

Отец: Лаптев Виктор Александрович

Мать: Лаптева-Ляпкина Любовь Всеволодовна

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