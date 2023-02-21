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Лаптева Екатерина Викторовна
Лаптева Екатерина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.07.1977
Пол
Женский
Отец
Лаптев Виктор Александрович
1953 г.р.
Мать
Лаптева-Ляпкина Любовь Всеволодовна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1977
Отец:
Лаптев Виктор Александрович
Мать:
Лаптева-Ляпкина Любовь Всеволодовна
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