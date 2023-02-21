Озерова (Писарева) Софья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерова (Писарева) Софья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1925

Дочь: Конторщикова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Озеров Михаил Тимофеевич

Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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