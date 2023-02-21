Озерова (Писарева) Софья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1925
Дочь: Конторщикова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Озеров Михаил Тимофеевич
Ветошкино, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно