Куршакова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куршакова Дарья

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Место рождения

починок Силы Куршакова (Макуры)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

починок Силы Куршакова (Макуры)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куршаков Михаил Ильич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куршаков Егор Ильич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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