Шалаев Микитка Агафонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалаев Микитка Агафонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1632

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1632

Отец: Колупаев Федор (Фетка) Тимофеев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Гришки Пермина, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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