Солдатова Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Солдатов (однодворец) Петр Михайлович
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Солдатов (однодворец) Илья Михайлович
Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно