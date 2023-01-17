Солдатова Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолдатова Ольга Васильевна

Солдатова Ольга Васильевна

avatar

Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Михаил Федорович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Солдатов (однодворец) Петр Михайлович

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Михаил Федорович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Солдатов (однодворец) Илья Михайлович

Отец ребёнка: Солдатов (однодворец) Михаил Федорович

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close