Ильиных Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Алексей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1757

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757

Отец: Ильиных Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Ильиных Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Домника Михайловна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Домника Михайловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Ильиных Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Ильиных Афонасий Алексеевич

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Зиновья Алексеевна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Ильиных Козьма Алексеевич

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
1812
Место жительства
27.09.1815 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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