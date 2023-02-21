Ильиных Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1757
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757
Отец: Ильиных Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Домника Михайловна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Домника Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Ильиных Афонасий Алексеевич
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Зиновья Алексеевна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Сын: Ильиных Козьма Алексеевич
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
1812
Место жительства
27.09.1815 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область