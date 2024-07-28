Неизвестно Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно Неизвестно Неизвестно

Неизвестно Неизвестно Неизвестно

Место рождения

Конотоп, Сумська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Конотоп, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чайка Дерефей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чайка Кирилл

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чайка Мария Никитична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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