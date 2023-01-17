Чайка (Поникаровских) Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайка (Поникаровских) Вера Яковлевна

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Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

31.10.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Рождение ребёнка
21.03.1986

Дочь: Чайка Екатерина Олеговна

Отец ребёнка: Чайка Олег Викторович

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.08.1987

Сын: Чайка Константин Олегович

Отец ребёнка: Чайка Олег Викторович

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайка Олег Викторович

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