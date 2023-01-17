Чайка (Поникаровских) Вера Яковлевна
Место рождения
Дата рождения31.10.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1986
Дочь: Чайка Екатерина Олеговна
Отец ребёнка: Чайка Олег Викторович
Рождение ребёнка
16.08.1987
Сын: Чайка Константин Олегович
Отец ребёнка: Чайка Олег Викторович
Бракосочетание
Неизвестно