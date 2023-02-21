Маркова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Марков Владимир Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Василий Владимирович

Отец ребёнка: Марков Владимир Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Марков Владимир Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Владимир Никифорович

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