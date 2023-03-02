Горбунов Сергей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Сергей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1955

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1955

Отец: Горбунов Фёдор Михайлович

Мать: Бочарова Тамара Петровна

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