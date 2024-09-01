(Рабинович) Дора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рабинович) Дора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

NN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Рабинович 59 Моисей

Мать: (Рабинович) Руфь Руня Уршаловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнейдер 58 Арон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шнейдер 58 Арон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шнейдер 58 Арон

Смерть
Неизвестно

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