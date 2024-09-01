(Рабинович) Дора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шнейдер 58 Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шнейдер 58 Арон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шнейдер 58 Арон
Смерть
Неизвестно