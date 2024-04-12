Чекарамит Афанасий Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Бракосочетание
09.11.1912
Николаевская церковь,м/к-1912г.лист-50,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-13,кадр-51.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекарамит Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекарамит Борис Афанасьевич
Мать ребёнка: Чекарамит Мария Дмитриевна
Смерть
1983