Андрианов Михаил Александрович
Место рожденияРоссия, Ленинградская область, Новгородский район дер.Эстьяны
Дата рождения13.06.1907
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1907
Россия, Ленинградская область, Новгородский район дер.Эстьяны
Рождение ребёнка
02.05.1933
Дочь: Андрианова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Карпова Александра Михайловна
Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
пропал без вести в 1941г. захоронен Тверская область Ржевский район сельское поселение Чертолино деревня Мончалово. обнаружен поисковым отрядом Исток в 1993 г.