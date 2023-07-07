Андрианов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианов Михаил Александрович

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Место рождения

Россия, Ленинградская область, Новгородский район дер.Эстьяны

Дата рождения

13.06.1907

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Ленинградская область, Новгородский район дер.Эстьяны
Рождение ребёнка
02.05.1933

Дочь: Андрианова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Карпова Александра Михайловна

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Александра Михайловна

Смерть
1941
пропал без вести в 1941г. захоронен Тверская область Ржевский район сельское поселение Чертолино деревня Мончалово. обнаружен поисковым отрядом Исток в 1993 г.
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