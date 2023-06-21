Sinijärv Arvo — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sinijärv Arvo

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1938

Дата смерти

09.06.1987

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1938

Отец: Sinijärv Elmar Johannes

Мать: Sinijärv Elviira Kataliina

Рождение ребёнка
20.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Estonia
Рождение ребёнка
31.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
autojuht
Смерть
09.06.1987
Похороны
Неизвестно
Raplamaa
Raplamaa