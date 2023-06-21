Sinijärv Arvo
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1938
Дата смерти09.06.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1938
Рождение ребёнка
20.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Estonia
Рождение ребёнка
31.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
autojuht
Смерть
09.06.1987
Похороны
Неизвестно
Raplamaa
Raplamaa