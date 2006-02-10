Рубинская (Ткачева) Александра Никифировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубинская (Ткачева) Александра Никифировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1923

Дата смерти

10.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1923

Отец: Ткачев Никифор

Мать: Ткачева Федора Ефимовна

Рождение ребёнка
08.04.1946

Дочь: Голубева Любовь Петровна

Отец ребёнка: Рубинский Петр Федорович

Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.04.1948

Дочь: Малий Галина Петровна

Отец ребёнка: Рубинский Петр Федорович

Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
08.05.1950

Сын: Рубинский Николай Петрович

Отец ребёнка: Рубинский Петр Федорович

Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.02.1954

Дочь: Иванова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Рубинский Петр Федорович

Рождение ребёнка
23.05.1959

Дочь: Степанова Вера Петровна

Отец ребёнка: Рубинский Петр Федорович

Краснотуранск, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубинский Петр Федорович

Смерть
10.02.2006
Сарушка, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край