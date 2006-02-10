Рубинская (Ткачева) Александра Никифировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1923
Дата смерти10.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1923
Отец: Ткачев Никифор
Мать: Ткачева Федора Ефимовна
Рождение ребёнка
08.04.1946
Дочь: Голубева Любовь Петровна
Отец ребёнка: Рубинский Петр Федорович
Рождение ребёнка
15.04.1948
Дочь: Малий Галина Петровна
Отец ребёнка: Рубинский Петр Федорович
Рождение ребёнка
08.05.1950
Сын: Рубинский Николай Петрович
Отец ребёнка: Рубинский Петр Федорович
Рождение ребёнка
14.02.1954
Дочь: Иванова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Рубинский Петр Федорович
Рождение ребёнка
23.05.1959
Дочь: Степанова Вера Петровна
Отец ребёнка: Рубинский Петр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.2006
Сарушка, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край