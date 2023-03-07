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Рязанцов Михаил Иевлев

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Между 1676 и 1683

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1676 и 1683

Отец: Рязанцов Иев (Иевко) Савин

Мать: Рязанцова Агрипена Никонова

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Елена Михайлова

Мать ребёнка: Рязанцова Федосья Федотова

Кстинино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Рязанцов Яков Михайлов

Мать ребёнка: Рязанцова Федосья Федотова

Кстинино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Дочь: Федосья Михайлова

Мать ребёнка: Рязанцова Федосья Федотова

Кстинино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Рязанцов Артемий Михайлов

Мать ребёнка: Рязанцова Федосья Федотова

Кстинино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцова Федосья Федотова

Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Кстинино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1721
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