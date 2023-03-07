Рязанцов Михаил Иевлев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1676 и 1683
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1676 и 1683
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Елена Михайлова
Мать ребёнка: Рязанцова Федосья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1708
Мать ребёнка: Рязанцова Федосья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1710
Дочь: Федосья Михайлова
Мать ребёнка: Рязанцова Федосья Федотова
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Рязанцов Артемий Михайлов
Мать ребёнка: Рязанцова Федосья Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721