Лурбанев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лурбанев Михаил

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Чурбаков (лурбанев) Матвей Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Чурбаков (лурбанев) Герасим Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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