Митькин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитькин Иван

Митькин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

1909 г.р.
1911 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Лобанова Наталия

Мать ребёнка: Митькина Ксения

Россия, Одесса
Рождение ребёнка
1911

Сын: Митькин Андрей

Мать ребёнка: Митькина Ксения

Россия, Одесса
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митькина Ксения

Россия, Одесса
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митькина Ксения

Россия, Одесса
Смерть
20.12.1942
Россия, Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close