Митькин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.12.1942
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Лобанова Наталия
Мать ребёнка: Митькина Ксения
Россия, Одесса
Рождение ребёнка
1911
Сын: Митькин Андрей
Мать ребёнка: Митькина Ксения
Россия, Одесса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митькина Ксения
Россия, Одесса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митькина Ксения
Россия, Одесса
Смерть
20.12.1942
Россия, Москва