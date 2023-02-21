Прима-Форестинская (Саксанская) Пулчиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прима-Форестинская (Саксанская) Пулчиния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
930

Отец: Саксанский Леон

Мать: Абиссия Глория

Рождение ребёнка
949

Сын: Прима-Форестинский Играсс II

Отец ребёнка: Прима-Форестинский Играсс

Рождение ребёнка
953

Сын: Прима-Форестинский Милэс I

Отец ребёнка: Прима-Форестинский Играсс

Рождение ребёнка
958

Дочь: Прима-Форестинская Алисандра

Отец ребёнка: Прима-Форестинский Играсс

Смерть
Неизвестно
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