Прима-Форестинская (Саксанская) Пулчиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
930
Отец: Саксанский Леон
Мать: Абиссия Глория
Рождение ребёнка
949
Сын: Прима-Форестинский Играсс II
Отец ребёнка: Прима-Форестинский Играсс
Рождение ребёнка
953
Сын: Прима-Форестинский Милэс I
Отец ребёнка: Прима-Форестинский Играсс
Рождение ребёнка
958
Дочь: Прима-Форестинская Алисандра
Отец ребёнка: Прима-Форестинский Играсс
Смерть
Неизвестно