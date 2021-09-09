Нестерук Захар Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерук Захар Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.2021

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.2021

Отец: Нестерук Виктор Игоревич

Мать: Нестерук Яна

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