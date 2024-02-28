Матрена Остафьева
Место рождениястаринная того села
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семион Иванов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Фрол Семион
Отец ребёнка: Семион Иванов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Авдотья Семионова
Отец ребёнка: Семион Иванов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Домна Семионова
Отец ребёнка: Семион Иванов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Василиса Семионова
Отец ребёнка: Семион Иванов
Смерть
Неизвестно