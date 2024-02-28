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Матрена Остафьева

Место рождения

старинная того села

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семион Иванов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Фрол Семион

Отец ребёнка: Семион Иванов

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья Семионова

Отец ребёнка: Семион Иванов

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Домна Семионова

Отец ребёнка: Семион Иванов

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Василиса Семионова

Отец ребёнка: Семион Иванов

Смерть
Неизвестно

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