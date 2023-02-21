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Жуковский Виктор Иванович
Жуковский Виктор Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.08.1978
Пол
Мужской
Отец
Жуковский Иван Владимирович
1937 г.р.
Мать
Жуковская (Козлова) Лидия Григорьевна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1978
Отец:
Жуковский Иван Владимирович
Мать:
Жуковская Лидия Григорьевна
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