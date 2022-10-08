Меньшая (Сибирякова) Рамиля Абдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшая (Сибирякова) Рамиля Абдулловна

Место рождения

с. Уразовка Красно Октябрьского района Горьковской области

Дата рождения

16.07.1947

Дата смерти

08.10.2022

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
16.07.1947

Отец: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович

Мать: Сибирякова (Бедретдинова) Рашида Петлә Невретдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.10.2022
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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