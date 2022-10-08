Меньшая (Сибирякова) Рамиля Абдулловна
Место рожденияс. Уразовка Красно Октябрьского района Горьковской области
Дата рождения16.07.1947
Дата смерти08.10.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1947
Отец: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.10.2022
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно