Яйкулов Абдельман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯйкулов Абдельман

Яйкулов Абдельман

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1952

Дочь: Юмакаева Гульниса Абдельмановна

Мать ребёнка: Юмакаева Ханифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яйкулов Гарифан Абдельманович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яйкулова Гульнур Абдельмановна

Мать ребёнка: Юмакаева Ханифа

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close