Селицкий Сергей Аполлинарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелицкий Сергей Аполлинарьевич

Селицкий Сергей Аполлинарьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1905 по 1935
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1935 по 1938
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1938 по 1939
Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1939 по 1943
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1943
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close