Селицкий Сергей Аполлинарьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905 по 1935
Место жительства
С 1935 по 1938
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1938 по 1939
Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1939 по 1943
Смерть
1943