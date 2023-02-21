Бунаков Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунаков Сидор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1675 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Бунаков Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Бунаков Самойло

Мать ребёнка: Бунакова Марья

Рождение ребёнка
1731

Сын: Бунаков Иван

Мать ребёнка: Бунакова Марья

Рождение ребёнка
1741

Сын: Бунаков Яков

Мать ребёнка: Бунакова Марья

Рождение ребёнка
1743

Сын: Бунаков Дмитрий

Мать ребёнка: Бунакова Марья

Смерть
Неизвестно
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