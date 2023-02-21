Бунаков Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Бунаков Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Бунаков Самойло
Мать ребёнка: Бунакова Марья
Рождение ребёнка
1731
Сын: Бунаков Иван
Мать ребёнка: Бунакова Марья
Рождение ребёнка
1741
Сын: Бунаков Яков
Мать ребёнка: Бунакова Марья
Рождение ребёнка
1743
Сын: Бунаков Дмитрий
Мать ребёнка: Бунакова Марья
Смерть
Неизвестно