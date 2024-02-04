Иван Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Корнилович

Иван Корнилович

Место рождения

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Корнил Матвеевич

Мать: Неизвестная корнил

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Перв Бр Параскева Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Второго Брака Агрипена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Жена Перв Бр Параскева Николаевна

Чернятино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1861

Сын: Крылов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Жена Второго Брака Агрипена Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.