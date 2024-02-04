Иван Корнилович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Корнил Матвеевич
Мать: Неизвестная корнил
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Жена Перв Бр Параскева Николаевна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Жена Второго Брака Агрипена Тимофеевна
Смерть
Неизвестно