Парфёнова Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.2013
Сын: Парфёнов Иван Александрович
Отец ребёнка: Парфёнов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парфёнова Инна Александровна
Отец ребёнка: Парфёнов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно