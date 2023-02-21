Парфёнова Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнова Людмила Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.2013

Сын: Парфёнов Иван Александрович

Отец ребёнка: Парфёнов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парфёнова Инна Александровна

Отец ребёнка: Парфёнов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфёнов Александр Николаевич

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