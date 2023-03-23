Тужилова (Ефремова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тужилова (Ефремова) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1956

Отец: Ефремов Сергей Алексеевич

Мать: Ефремова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
08.07.1984

Сын: Тужилов Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Тужилов Евгений Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Технолог Майнской хлебопекарни; бухгалтер Майнское райпо; бухгалтер Отдел образования Администрации Майнского района
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