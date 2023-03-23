Тужилова (Ефремова) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1956
Рождение ребёнка
08.07.1984
Сын: Тужилов Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Тужилов Евгений Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
Технолог Майнской хлебопекарни; бухгалтер Майнское райпо; бухгалтер Отдел образования Администрации Майнского района