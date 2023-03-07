Торхова Дарья Остафьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Акилина Федорова
Отец ребёнка: Торхов Федор Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Васса Федорова
Отец ребёнка: Торхов Федор Моисеев
Рождение ребёнка
05.04.1796 ст.
Дочь: Марья Федорова
Отец ребёнка: Торхов Федор Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Торхов Федор Моисеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1796