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Торхова Дарья Остафьева

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Место рождения

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1796

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Акилина Федорова

Отец ребёнка: Торхов Федор Моисеев

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Васса Федорова

Отец ребёнка: Торхов Федор Моисеев

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1796 ст.

Дочь: Марья Федорова

Отец ребёнка: Торхов Федор Моисеев

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Федор Моисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1796
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