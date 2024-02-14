Иванова (Огнева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Иванов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Валерий
Рождение ребёнка
24.03.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Валерий
Смерть
2019