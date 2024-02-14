Иванова (Огнева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Огнева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Иванов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Валерий

Рождение ребёнка
24.03.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Валерий

Смерть
2019

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