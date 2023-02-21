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Владимир Павлович
Владимир Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.12.?
Пол
Мужской
Отец
Яковлев Павел Аркадьевич
Мать
Яковлева (Гудясова) Александра Сергеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.?
Отец:
Яковлев Павел Аркадьевич
Мать:
Яковлева Александра Сергеевна
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