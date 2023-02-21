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Ермакова Антонина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1897

Дата смерти

22.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1897

Отец: Ермаков Семен

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
19.12.1925

Сын: Неверов Николай Александрович

Отец ребёнка: Неверов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
02.?.1928

Сын: Неверов Петр Александрович

Отец ребёнка: Неверов Александр Григорьевич

курганская обл Батуринский р-н д.Новая Полевая
Рождение ребёнка
28.08.1935

Дочь: Неверова Нина Александровна

Отец ребёнка: Неверов Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неверов Александр Григорьевич

Смерть
22.08.1994
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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