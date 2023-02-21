Ермакова Антонина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1897
Дата смерти22.08.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1897
Отец: Ермаков Семен
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
19.12.1925
Сын: Неверов Николай Александрович
Отец ребёнка: Неверов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
02.?.1928
Сын: Неверов Петр Александрович
Отец ребёнка: Неверов Александр Григорьевич
курганская обл Батуринский р-н д.Новая Полевая
Рождение ребёнка
28.08.1935
Дочь: Неверова Нина Александровна
Отец ребёнка: Неверов Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.1994
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область