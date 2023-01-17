Морева Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морева Екатерина Ивановна

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Место рождения

Фомино-Зубовское, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Фомино-Зубовское, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1905 ст.

Сын: Морев Паисий Васильевич

Отец ребёнка: Морев Василий Иванович

Фомино-Зубовское, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1907 ст.

Дочь: Морева Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Морев Василий Иванович

Фомино-Зубовское, Вепревская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1909 ст.

Сын: Морев Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Морев Василий Иванович

Фомино-Зубовское, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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