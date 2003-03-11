Гаевская Анна Марковна 05.02.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гаевская Анна Марковна

Место рождения

деревня Замужанье Борисовского района Минской области

Дата рождения

05.02.1926

Дата смерти

11.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.46

Сын: Гаевский Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Каптур Сергей Фёдорович

Рождение
05.02.1926

Отец: Гаевский Марк Венедиктович

Мать: Гаевская Мария Ефимовна

деревня Замужанье Борисовского района Минской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каптур Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
08.05.1944

Дочь: Канашевич Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Каптур Сергей Фёдорович

Смерть
11.03.2003

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