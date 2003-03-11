Гаевская Анна Марковна
Место рождениядеревня Замужанье Борисовского района Минской области
Дата рождения05.02.1926
Дата смерти11.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.46
Сын: Гаевский Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Каптур Сергей Фёдорович
Рождение
05.02.1926
деревня Замужанье Борисовского района Минской области
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1944
Дочь: Канашевич Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Каптур Сергей Фёдорович
Смерть
11.03.2003